«الأرصاد» تنصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون خفيفة لا تؤثر على حركة المرور وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، وتستمر الأجواء على مدار الأسبوع، ولن يكون هناك تغيرات كبيرة بدرجات الحرارة هذا الأسبوع.

على المواطنين الحذر من فترة الظهيرة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّه على المواطنين الحذر من فترة الظهيرة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، وتناول كثير من المشروبات والسوائل، مشيرة إلى أنّ مطلع الأسبوع المقبل ستكون الأجواء مستقرة، وتكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها بمثل هذا الوقت من العام 34 درجة مئوية و35 درجة مئوية، ولكن وجود نسب رطوبة في الطقس يجعلنا نشعر بدرجات حرارة أعلى من المسجلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والمتوقع أن تكون كما يلي.

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 36 - 21

- كفر الشيخ 34 - 22

- المنصورة 35 - 23

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 30 - 22

- بورسعيد 30 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 36 - 21

- العريش 32 - 21

- رفح 31 - 22

- رأس سدر 36 - 21

- نخل 36 - 18

- كاترين 32 - 15

- الطور 34 - 25

- طابا 35 - 23

- شرم الشيخ 39 - 28

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 28 - 22

- السلوم 31 - 21

- سيوة 36 - 21

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 36 - 26

- مرسى علم 37 - 27

- شلاتين 37 - 27

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 27

- رأس حدربة 35 - 28

- الفيوم 38 - 23

- بني سويف 38 - 23

- المنيا 38 - 24

- أسيوط 39 - 24

- سوهاج 39 - 24

- قنا 41 - 26

- الأقصر 42 - 26

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 41 - 24

- أبو سمبل 41 - 26