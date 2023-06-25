عاجل.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تزيد الإحساس بالحر في طقس اليوم

استعرضت الأرصاد الجوية في بيان صادر مساء أمس، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على كافة الأنحاء، حيث تسجل العظمى على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 والصغرى 23، السواحل الشمالية 30 والصغرى 22، جنوب سيناء 39 والصغرى 28، شمال الصعيد 38 والصغرى 24، وجنوب الصعيد42 والصغرى 29 درجة.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس يسودها ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجة مئوية.

شبورة مائية حتى الصباح

وذكرت أن حالة الطقس اليوم تسودها أجواء معتدلة الحرارة في الصباح الباكر، حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وتشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس إذ يزيد ذلك من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 36 - 21

- كفر الشيخ 34 - 22

- المنصورة 35 - 23

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 30 - 22

- بورسعيد 30 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 36 - 21

- العريش 32 - 21

- رفح 31 - 22

- رأس سدر 36 - 21

- نخل 36 - 18

- كاترين 32 - 15

- الطور 34 - 25

- طابا 35 - 23

- شرم الشيخ 39 - 28

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 28 - 22

- السلوم 31 - 21

- سيوة 36 - 21

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 36 - 26

- مرسى علم 37 - 27

- شلاتين 37 - 27

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 27

- رأس حدربة 35 - 28

- الفيوم 38 - 23

- بني سويف 38 - 23

- المنيا 38 - 24

- أسيوط 39 - 24

- سوهاج 39 - 24

- قنا 41 - 26

- الأقصر 42 - 26

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 41 - 24

- أبو سمبل 41 - 26