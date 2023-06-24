الأرصاد: ارتفاع معدل الرطوبة بقيم من 2 إلى 3 درجات.. تزيد الإحساس بالحر

طقس معتدل نسبيا باستثناء ارتفاع درجات الحرارة نهارا، وأجواء مستقرة تسود منذ بدء فصل الصيف، إلا أن البلاد تتأثر بظاهرة جوية مهمة وهي الرطوبة، التي تتسبب في زيادة الإحساس بارتفاع درجة الحرارة، فضلا عن أشعة الشمس العمودية نهارا.

نسبة الرطوبة في الجو

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن نسبة الرطوبة مرتفعة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، مشيرة إلى أنها تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل.

حالة الطقس اليوم

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس على مدار اليوم تختلف من مكان لآخر، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح والمساء، بينما تشتد درجات الحرارة نهارا، وتكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتصل إلى ذروتها على جنوب سيناء وجنوب البلاد، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس حيث يؤدي إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ظواهر مؤثرة في حالة الطقس

وتأثرت حالة الطقس اليوم بالشبورة الخفيفة في الصباح وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، فضلاً عن نشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت 24 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.