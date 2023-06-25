هيئة الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة نهارا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إننا نشهد استقرارا بالأحوال الجوية، خصوصا مع بدايات فصل الصيف، المعروف عنه أنه فصل الاستقرار بالأحوال الجوية وارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة خلال فترة النهار أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى فترة النهار بين الـ34 درجة مئوية لـ35 درجة مئوية.

مصادر هوائية من البحر المتوسط

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن المصادر الهوائية مصدرها البحر المتوسط ومحملة كميات من بخار الماء، وبالتالي نشهد ارتفاعات طفيفة بنسب الرطوبة خلال فترات النهار، مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة من درجتين لـ3 درجات عن درجات الحرارة الفعلية ولذلك يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى فترات النهار وأيضا محافظات الوجه البحري، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ويكون الطقس شديد الحرارة في محافظات جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، خصوصا مع زيادة فترات سطوع آشعة الشمس.

الطقس معتدل مساء على أغلب أنحاء الجمهورية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس مساء، فور غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة ونشعر به ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، ويكون الطقس معتدل مساء على أغلب أنحاء الجمهورية، خصوصا مع وجود نشاط نسبي في الرياح، ولكنه غير مثير للرمال والأتربة تساعد على تلطيف الأجواء وشعورنا بتلطيف الأجواء فترات الليل.