أماكن صلاة عيد الأضحى في سوهاج.. 8652 مسجدا و206 ساحات

أماكن صلاة عيد الأضحى في سوهاج تشغل الآلاف من المواطنين والأهالي في شتى أنحاء القرى والنجوع والمراكز من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، وذلك لقرب العيد وحرصهم على الصلاة في الساحات والمساجد الكبرى.

وتستعرض «الوطن» أماكن صلاة عيد الأضحى في سوهاج في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، بحسب ما أعلنته مدرية أوقاف سوهاج، تخصيص 206 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المراكز، بالإضافة إلى أداء صلاة العيد في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، التي بلغ عددها 8652 مسجدا في القرى والنجوع والمراكز.

وجاءت اشهر أماكن صلاة عيد الأضحى في سوهاج كالتالي:

مسجد خالد بن الوليد بشارع المخبز الآلي.

- مسجد الصحابة بشارع الأرقم.

- شارع سيالة أولاد نصير.

- ميدان العارف بالله.

- أمام مسجد الزهراء.

- شارع سيالة أولاد نصير.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023

ويحين موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في محافظة سوهاج، بعد ثلث ساعة من شروق الشمس، وستقام الصلاة عقب تكبيرات العيد في تمام الساعة 6:28 صباحًا.

وأعلنت مديرية أوقاف سوهاج، استعدادات المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

ووفقًا للإعلان، فإن مواعيد صلاة عيد الأضحى ستختلف بين المحافظات، وستكون على النحو التالي: في محافظة القاهرة الساعة 6:21 صباحًا، في محافظة الجيزة الساعة 6:22 صباحًا، في محافظة الإسكندرية الساعة 6:24 صباحًا، وفي محافظة بورسعيد الساعة 6:14 صباحًا، فيما ستكون صلاة العيد في محافظة العريش في الساعة 6:08 صباحًا، وفي محافظة السويس في الساعة 6:16 صباحًا.

رفع حالة الاستعداد لرصد أي مخالفات وغش

وفي نفس السياق، أعلنت مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ومديأماكن صلاة عيد الأضحىرية التموين رفع حالة الاستعداد لرصد أي مخالفات وغش تجاري، وقامت المديريات بتكثيف حملاتها لمراقبة الأسواق وضمان جودة المنتجات المعروضة بها، إضافة إلى تنظيم حملات مشتركة مع مديريات والطب البيطري والزراعة لتحقيق الهدف في توفير سلع ذات جودة عالية والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تضر بمصالح الأهالي.