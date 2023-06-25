أماكن صلاة عيد الأضحى في دمياط.. تعرف عليها

أكدت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط، جاهزية أماكن صلاة عيد الأضحى بدمياط، لاستقبال المواطنين لأداء شعائر الصلاة الأربعاء المقبل 28 يونيو، أول أيام العيد، وذلك بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

أماكن صلاة عيد الأضحى في دمياط

وتستعد محافظة دمياط لاستقبال المصلين في الساحات وأماكن صلاة عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع مديرية الأوقاف والوحدات المحلية بالقرى والمدن، حيث قال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف، لـ«الوطن»، إنه تم تجهيز أماكن وساحات صلاة عيد الأصحى بمحافظة دمياط لأداء صلاة العيد.

أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى بدمياط

وأوضح «سلامة» أن من أبرز أماكن صلاة عيد الأضحى المبارك بدمياط تتضمن ما يلي:

- مسجد دعوة الحق بدمياط.

- مسجد النور بشطا بدمياط.

- مسجد المظلوم بدمياط.

- ساحة ميدان الساعة بدمياط.

- ساحة مركز الشباب بمدينة عزبة البرج.

- مسجد الرحمة بالعنانية بدمياط.

- ساحة مركز شباب عزبة البط بدمياط.

- ساحة المسجد الكبير بقرية الخياطة

- ساحة ملعب قرية الشيخ ضرغام.

- مسجد الخليفة بقرية البصارطة.

- مسجد النور بقرية أولاد حمام.

- ساحة استاد رأس البر مسجد الرحمة برأس البر.

- مسجد الهدى النبوي بقرية الرحامنة.

- مسجد الرحمة بقرية الرحامنة.

- ساحة مركز شباب قرية أولاد خلف.

- مسجد الحديدي بمركز بفارسكور.

- ساحة مركز شباب مدينة السرو.

- ساحة مركز شباب قرية ميت الخولي.

- ساحة مركز شباب قرية كفر المياسرة.

- ساحة مركز شباب مدينة ميت أبو غالب.

- مسجد الكبير بمدينة ميت أبو غالب.

- مسجد أبو العنين بمدينة ميت أبو غالب.

- ساحة مركز شباب كفر سعد.

- ساحة استاد دمياط الجديدة.

- ساحة الحديقة الدولية بدمياط الجديدة.

- ساحة مركز شباب مدينة كفر البطيخ.

وأكد «سلامة» أنه جارٍ متابعة تجهيزات ساحات صلاة عيد الأضحى في دمياط، من خلال المفتشين بالمديرية وإدارات الأوقاف الفرعية، والمرور على جميع الساحات وتجهيزها لاستقبال المواطنين في أول أيام العيد.