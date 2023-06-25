أماكن صلاة عيد الأضحى في الدقهلية.. 7 آلاف مسجد وساحة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية، تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى في الدقهلية لاستقبال المصلين أول أيام العيد الأربعاء المقبل، لأداء الصلاة في المساجد والساحات المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة.

أماكن صلاة عيد الأضحى في الدقهلية

وقال صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، لـ«الوطن»، إن المديرية تعمل على قدم وساق من أجل الاستعداد لصلاة العيد، إذ قامت المديرية بتجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى في الدقهلية بالقرى والمراكز.

وأضاف أن المديرية قامت بتعقيم وتجهيز وفتح أبواب 7000 مسجد أمام المصلين لأداء صلاة العيد بها، وتتضمن جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة في مختلف مراكز المحافظة.

أماكن الساحات المقام بها صلاة عيد الأضحى بالدقهلية

وأوضح أن المديرية قامت بفتح أبواب الساحات الشعبية في كل مكان بمحافظة الدقهلية من أجل أداء صلاة عيد الأضحى بمختلف المراكز ومنها:

- الساحة الشعبية بمدينة المنصورة

- الساحة الشعبية بمدينة ميت سلسيل

- الساحة الشعبية بمدينة المطرية

- الساحة الشعبية بمدينة المنزلة

- الساحة الشعبية بمدينة طلخا

- الساحة الشعبية بمدينة السنبلاوين

- الساحة الشعبية بمدينة الجمالية.

تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى بالدقهلية

وأكد أن المديرية تسعى من أجل تجهيز جميع الساحات والمساجد المتواجدة في المحافظة من أجل صلاة عيد الأضحى داخلها، مع الالتزام بالصيغة المحددة من قبل وزارة الأوقاف.