حملات «الداخلية» تنفذ 84 ألف حكمًا قضائيًا متنوعًا في 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 283 قضية مخدرات، 139 قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ 84373 حكما قضائيا متنوعا.

وواصلت الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

2223 مخالفة مرورية

كما تمكنت حملات المرور من ضبط عدد من المخالفات المرورية، حيث تم تحرير 2223 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما حرر رجال المرور 553 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.