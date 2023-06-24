«الداخلية» تنشر فيديو الانتهاء من تفويج حجاج القرعة من المدينة إلى مكة

أعدت وزارة الداخلية فيديو مدته 4 دقائق، وتم نشره عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، رصدت من خلاله مراسم الانتهاء من تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة لتكملة أداء مناسك الحج وسط فرحة عارمة من الحجاج وإشادات بالجهود المبذولة من بعثة حج القرعة بالأراضي المقدسة لخلق مناخ طيب لهم لأداء مناسك الحج، مؤكدين أن الفنادق قريبة من الحرم المكي وغرفة العمليات تتواصل معهم وتتابعهم من وصول الطائرة حتى التسكين وتتابع المرضى بالمستشفيات.

وخلال أعمال الانتهاء من تفويج حجاج قرعة الحج 2023، أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية في سبيل توفير كل أوجه الرعاية والاهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.

حرص «الداخلية» على متابعة وتلبية كل احتياجات ضيوف الرحمن

يأتي كل ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كل احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كل السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، من خلال غرفة عمليات مجهزة كلياً ومدعمةً بالتقنيات الحديثة.