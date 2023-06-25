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«الداخلية» تنفذ 269 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:34 ص | الأحد 25 يونيو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة حملات أمنية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن الآتى:-

في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

تم ضبط 3 قضايا.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (2613 ) مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد:

ضبط (3) قضايا.

- في مجال الأمن العام:

ضبط (25 ) قضية.

- في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:

ضبط 2 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ (269) حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات»:

ضبط (4) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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