أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 25-6-2023 في الأسواق.. تراجع ملحوظ

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 25-6-2023 في الأسواق تراجعا ملحوظا، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث سجلت الأسعار الفترة الماضية استقرارا بسبب هبوط الأسعار حاليا، مع بدء العروة الصيفية التي أدت إلى توافر أنواع الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية، حسب ما صرح به حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 25-6-2023

وأضاف النجيب أنّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 25-6-2023 في الأسواق تتراوح بين 2.25 و 4.25 جنيه، بالنسبة للطماطم، ويتراوح سعر البطاطس بين 5 إلى 8 جنيهات والبصل بين 9 إلى 13 جنيها، فيما يتراوح سعر الكوسة بين 8 إلى 13 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 9 إلى 13 جنيها كما يتراوح سعر الخيار البلدي بين 5 إلى 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وتابع أنّ سعر الليمون البلدي يتراوح اليوم بين 12 إلى 22 جنيها والعنب الأصفر ما بين 9 إلى 15 جنيها فيما يتراوح التفاح المصري بين 7 إلى 15 جنيها والتين البرشومي بين 15 إلى 25 جنيها والكنتالوب بين 5 إلى 11 جنيها كما يتراوح سعر الشمام بين 6 إلى 10 جنيهات والمانجو بين 9 إلى 15 جنيها ويتراوح سعر البطيخ بين 12 و18 جنيها والخوخ البلدي بين 12 إلى 28 جنيها، بينما يتراوح المشمش بين 20 و35 جنيها.