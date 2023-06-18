انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 18-6-2023 في الأسواق

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 18-6-2023 في الأسواق، تراجعا ملحوظا بعد أن شهدت استقرارا منذ عدة أيام، بسبب كثرة المعروض نتيجة بدء العروة الصيفية، وفق ما قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف «النجيب»، أنّ سعر الطماطم يتراوح اليوم في الأسواق بين 2.5 و3.5 جنيه، والبطاطس بين 5.5 و7 جنيهات، والبصل بين 8.5 إلى 12 جنيهًا، والكوسة بين 8 إلى 13 جنيها، فيما يتراوح سعر الفاصوليا بين 12 إلى 15 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 4 إلى 8 جنيهات، والرومي بين 4.5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

وتابع أنّ سعر الخيار البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 3.5 و 7.5 جنيه، والبروكلي بين 5 و8 جنيهات، بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 20 و30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أنّ سعر البرتقال الصيفي يتراوح اليوم الأحد بين 5 إلى 7 جنيهات والليمون البلدي بين 7 إلى 25 جنيها، ويتراوح سعر العنب الأصفر والاحمر بين 15 إلى 21 جنيهًا، والتفاح المصري بين 7 إلى 16 جنيهًا والبرقوق بين 15 إلى 25 جنيها فيما يتراوح سعر الفراولة بين 7 إلى 10 جنيهات والكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات، كما يتراوح سعر الشمام بين 6 إلى 9 جنيهات والمانجو بين 9 و15 جنيهًا والمشمش بين 15 إلى 25 جنيهًا ويتراوح سعر البطيخ بين 21 و28 جنيهًا.