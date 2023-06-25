الفئات المستحقة لمد عقد الإيجار القديم.. منها والدا المستأجر

يحظى قانون الإيجار القديم وتعديلاته المرتقبة باهتمام كبير من الشارع المصري، خاصة المواطنون المقيمون في وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، وتساءل البعض منهم مؤخرا، عن مدى إمكانية توريث العقد لوالدي المستأجر حال وفاته أم لا.

قانون الإيجار القديم

وتجيب «الوطن» خلال السطور الآتية عن مدى إمكانية توريث العقد لوالدي المستأجر في حالة وفاته أم لا، بحسب ما ذكره علي محمود الشطوري، المحامي، حيث أشار إلى أنّه وفقا للقانون يوجد 5 فئات لها أحقية استمرار العلاقة الإيجارية حال وفاة المستأجر الأصلي.

الفئات المستحقة لإستكمال العلاقة التجارية

وأوضح المحامي لـ«الوطن»، الفئات المستحقة لإستكمال العلاقة التجارية، كما يلي.

1- الزوجة

تعتبر الزوجة واحدة ضمن 5 فئات يحق لها استمرار العقد في قانون الإيجار القديم، فحال وفاة زوجها، لها أن تستكمل مدة العقد دون أن يحق لصاحب العقار أن يخرجها منه بأي حال من الأحوال.

2- الأبناء الشرعيون

أما الفئة الثانية فهم الأبناء الشرعيون لصاحب عقد الإيجار، أما الأبناء بالتبني، فلا يمتد عقد الإيجار القديم لهم، سواء كان هؤلاء الأبناء ذكورا أم إناثا.

3- والد المستأجر

الفئة الثالثة هي والد المستأجر ووالدته، حيث يحق لهما استكمال عقد الإيجار القديم، ولكن بشرط وحيد، وذلك في حال البقاء مع ابنهم المستأجر في الوحدة محل النزاع قبل وقوع حالة الوفاة، ففي هذه الحالة يحق لهم استكمال عقد الإيجار.

4- والدة المستأجر

ويسري على والدة صاحب عقد الإيجار القديم ما يسري على والده، حيث يحق لها هي الأخرى أن تستكمل عقد الإيجار حال وفاة نجلها، شريطة أن تكون مقيمة معه في نفس الوحدة قبل وفاته.

امتداد عقد الإيجار القديم

5- الحفيد

الحفيد هو أيضا من الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم، ولكن بشروط، أولها أن تكون وفاة والده أو والدته قبل تعديل القانون الذي صدر في عام 2002، وأن يكون ابن المستأجر قد حصل على الشقة بعد توافر الشروط التي يحددها القانون وقبل عام 2002.