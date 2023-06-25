محافظ أسيوط يوافق على 257 طلب إجازة لبعض العاملين بمديرية الصحة

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على 257 طلب إجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة، مراعاة للبعد الإنساني لهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة، وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكل القطاعات المختلفة.

طلبات إجازة متنوعة

وأوضح محافظ أسيوط، خلال لقائه الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن الطلبات التي تم الموافقة عليها تنوعت ما بين إجازات رعاية طفل ومرافقة زوج وعمل بالخارج، وعددها 257 طلبا، لافتًا إلى أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشؤون القانونية بمديرية الصحة برئاسة وكيل الوزارة وكانت الأولوية للحالات الانسانية حرصًا على سير العمل وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة.

تشكيل لجان بكل مديرية

ولقت المحافظ إلى أنه اصدر تعليماته بتشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشؤون القانونية للفحص، والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات، وسرعة الاستجابة لها، وعرضها لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.