أماكن صلاة عيد الأضحى في الوادي الجديد.. 556 مسجدا تستقبل المواطنين

أعلنت مديرية أوقاف محافظة الوادي الجديد، أماكن صلاة عيد الأضحى والتي يبلغ عددها 556 مسجدا و9 ساحات، إذ قال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة أوقاف الوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال العيد.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في الوادي الجديد

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى توزيع الساحات الخاصة بصلاة عيد الأضحى على مراكز المحافظة، وإقامة عدد 4 ساحات صلاة بمركز الخارجة، و4 ساحات صلاة بمركز الداخلة، وعدد 1 ساحة صلاة بمركز الفرافرة.

تجهيز 556 مسجدا

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع الوزارة لتوزيع الخطباء والأئمة على جميع المساجد البالغ عددها 556 مسجدا في صلاة عيد الأضحى، كما جرى تجهيز عدد من الخطباء الاحتياطيين، تحسبًا لوقوع أي طوارئ قد تحدث، وتوفير الفرش اللازم وكل المستلزمات من خلال دعم وزارة الأوقاف.

خريطة أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في الوادي الجديد

وجاءت خريطة الساحات الخاصة بعيد الأضحى، كالتالي:

الخارجة:

1- ساحة مركز شباب الساحة الخارجة

2- ساحة 30 يونيو طريق المطار

3- ساحة المجمع الإسلامي الخارجة

4- ساحة مسجد ناصر بالخارجة

الداخلة:

1- ساحة المجمع الإسلامي بالداخلة

2- ساحة نادي الداخلة الرياضي موط

3- ساحة الدكتور سيد سيف القلمون

الفرافرة:

1- ساحة مسجد ناصر بالفرافرة

بلاط:

1- ساحة تنيدة مركز بلاط