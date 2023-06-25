ضبط 15 طن مواد بلاستيك مجهولة المصدر داخل مصنع بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 15 طن مواد بلاستيك مجهولة المصدر داخل أحد المصانع، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز بلبيس.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 15 طن مواد بلاستيك مجهولة المصدر

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بحمله رقابية وتفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية وتمكنت الحملة من تحرير محضر رقم 10725 جنح مركز بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع البلاستيك بقرية السلام، لإدارة نشاط بدون ترخيص، وضبط والتحفظ على 15 طنا، عبارة عن 5 أطنان مخلفات بلاستيك، و10 أطنان بلاستيك فرز منتج نهائي مجهولة المصدر، وبدون فواتير، بدون بيانات غير داله على مصدرها والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابه العامه بشأنها وجاري العرض عليها.