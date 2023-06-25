فرحة بين طلاب الثانوية لسهولة الجغرافيا.. وتباين الآراء حول الكيمياء في أسيوط

سيطرت حالة من الفرحة على طلاب القسم الأدبي بمحافظة أسيوط، بسبب سهولة امتحان الجغرافيا، بينما تباين آراء طلاب القسم العلمي حول امتحان الكيمياء ما بين صعب ومتوسط.

إحدى الطالبات: «امتحان الجغرافيا سهل»

وقالت ماريانا هاني، إحدى طالبات القسم الأدبي إن امتحان الجغرافيا جاء سهل وفي متناول جميع الطلاب، لأن الأسئلة واضحة ومباشرة فيستطيع الجميع حلها دون عناء، وهذا غير ما كان متوقعا في امتحانات السنوات الماضية.

وبفرحة عارمة عبرت ابتسام خالد، طالبة أخرى عن سعادتها بامتحان الجغرافيا الذي استطاعت أن تحل الامتحان بكل سهولة، إذ جاء الامتحان من كتاب الوزارة ومن الدروس والتوقعات التي ذاكرتها دون صعوبة، متمنية أن تأتي الامتحانات المتبقية مثل الجغرافيا.

صعوبة امتحان الكيمياء

ووصفت نيرمين فكري، طالبة بالقسم العلمي امتحان الكيمياء بـ«الصعب المعقد»، الذي جاءت أسئلته غير مباشرة وفي متناول الطالب الذكي، وهناك بعض النقاط كانت سهلة، وتحتاج لتفكير طويل وكذلك وقت الامتحان كان قصير جدا على حجم الامتحان.