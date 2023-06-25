«آي صاغة»: أسعار الذهب تراجعت 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما تراجعت الأوقية بنسبة 1.9%.

وقال سعيد إمبابي، المدير النفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2250 جنيهًا، وتراجع إلى مستوى 2135 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2260 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2240 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 38 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1958 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2560 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1920 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1494 جنيه، والجنيه الذهب سجل 17920 جنيهًا.

تسعير جرام الذهب في السوق المحلي

وأشار «إمبابي»، إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال تعاملات الأسبوع، في ظل استقرار محددات تسعير جرام الذهب في السوق المحلي، ومن بينها تباطؤ حركة المبيعات مع توجه السيولة لسوق الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، واستقرار سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، بعد تصريحات الرئيس بعدم اتخاذ الحكومة لخطوات جدية لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بجانب تراجع الأسعار بالبورصة العالمية.

السوق العالمي يشهد موجة تراجع

وأضاف المدير النفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن السوق العالمي يشهد موجة تراجع بعد تزايد التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية للتغلب على معدلات التضخم المرتفع، وهو ما أكده جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال شهاداته أمام الكونجرس ومجلس الشيوخ، حول إمكانية رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال النصف الثاني من العام الحاري.

مبيعات المشغولات الذهبية

وتوقع إمبابي، أن تشهد حركة مبيعات المشغولات الذهبية انتعاشًا خلال أيام العيد، وبدء موسم الزفاف والزواج، فقد ترتفع العمليات البيعية لكن مع انخفاض الأوزان والقيم الشرائية، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، لاسيما مع طرح الشركات لمنتجات بأوزان خفيفة تتلاءم مع الرغبات الشرائية المحتملة.