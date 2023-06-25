عاجل.. «تراجع في قيمة عيار 21».. أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتساءل كثير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 25-6-2023، والذي بدأ بهبوط لعيار 21 في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 25-6-2023 هبوطا في سعر عيار 21 والذهب كله، خلال بداية تعاملات اليوم، وسجل سعر جرام عيار 24 قيمة 2560 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2560 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2240 جنيها بدلا من 2250 جنيها أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل الذهب عيار 18 قيمة 1920 جنيهًا، وهو النوع الأكثر انتشارا وتفضيلا في المدن.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و920 جنيها، والذي يصنع من الذهب عيار 21 ويكون جيدا لادخار الأموال.

اسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتتباين أسعار الذهب في محلات الصاغة باختلاف أنواعها، فهناك مشغولات مصنعياتها منخفضة وأخرى كبيرة حسب نوع العيار والمشغول وهل تم تصنيعة يدويا أم في مصانع.

سعر الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، عمّقت أسعار الذهب خسائرها في اللحظات الأخيرة من تعاملات أمس، خاصة بعد صدور بيانات وتصريحات من رئيس الفيدرالي الأمريكي، أكدت عدم اتخاذ البنك قرار بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزّز قوة الدولار في نهاية يوم الجمعة.

وشهد الذهب ضغطا عالميا كبيرا بسبب هذه البيانات ليسجل انخفاضا كبيرا في السعر العالمي، وسجلت الأوقية سعر 1921 دولارا.