«جولد بيليون»: أسعار الذهب في مصر تراجعت 60 جنيها الأسبوع الماضي

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، تذبذبا كبيرا بين هبوط وارتفاع، وفق «جولد بيليون»، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً، اليوم السبت، مع بداية تداولات الأسبوع، 2215 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17720 جنيها.

دخول 306 كيلو ذهب قد يسهم في تهدئة الأسعار

وأشار التقرير الفني لـ«جولد بيليون» إلى احتمالية انخفاض جديد في الذهب بعد إعلان مصلحة الجمارك دخول أكثر من 306 كيلوجرامات من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج في الفترة من 11 مايو الماضي إلى 22 يونيو الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم، لكن السوق الآن رهينة لعودة المشترين بعد إجازة عيد الأضحي وقد نشهد مستوى 2250 جنيها.

أضافت «جولد بيليون» في تقريرها: «بشكل عام انخفضت أسعار الذهب المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6% ليفقد 60 جنيها عند الإغلاق بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 2275 جنيها للجرام تقريباً، وخلال الأسبوع حدث انخفاض كبير للسعر وصل به إلى أدنى مستوى عند 2130 جنيها للجرام».

وتابع بأن تدني السعر دفع العديد من المشاركين في الأسواق إلى البدء في الشراء كما تزايدت عمليات المضاربة على أسعار الذهب باعتبار المناطق تحت 2200 جنيه للجرام هي مناطق مناسبة للشراء بشكل كبير وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع من جديد.

وأشار تقرير جولد بيليون، إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا إلى المستوى 2245 جنيها للجرام قبل أن تعود إلى التراجع وتغلق عند المستوى 2215 جنيها للجرام، كما عاد التذبذب إلى أسواق الذهب من جديد بعد الفترة الماضية التي امتازت بالهدوء والاستقرار في تحركات المعدن الثمين، وسيطر الانخفاض التدريجي في أسعار المعدن النفيس، ولكن فترة ما قبل العيد الأضحى امتازت بالتذبذب وعدم الاستقرار في الأسواق وهو ما دفع الأسعار إلى العودة إلى التذبذب.