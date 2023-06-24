أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، السبت، حالة من الاستقرار الملحوظ داخل محلات الصاغة، دون مصنعية وضريبة، وذلك بعد أن سجلت الأسعار تراجعاً في ختام تعاملات أمس الجمعة، يقدر بنحو 25 جنيهاً بالنسبة للجرام عيار 21 الأكثر تداولاً، وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم، 2560 جنيهاً، فيما سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2240 جنيهاً.

أسعار الذهب في مصر

وسجل جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، 1920 جنيهاً، وبلغ سعر عيار 22، في منتصف تعاملات اليوم، 2347 جنيهاً للجرام، وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14، فقد سجل 1493 جنيهاً، وعيار 12 بلغ 1280 جنيهاً.

سعر جنيه الذهب والأونصة

وعن سعر جنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت، فقد شهد هدوءاً ملحوظاً، بعدما استقر عند مستوى 17920 جنيهاً، فيما سجلت الأونصة 79616 جنيهاً، وذلك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة.