أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. استقرار ملحوظ

تشهد أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم استقرارH بعد أن تراجعت يوم الجمعة الماضي بنحو 25 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 الأكثر شراء داخل محلات الصاغة في مصر، كما انخفضت أسعار الذهب خلال أسبوع بنحو 40 جنيها، وأساهم في ذلك عدم اإقبال المواطنين على الشراء كما كان يحدث خلال الشهور الماضية وفقا لما صرح به لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب لـ«الوطن».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم والتي جاءت كما يلي:

- يسجل جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات الصباح 2240 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2560 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- كما يسجل جرام الذهب عيار 18 الأن 1920 جنيها وعيار 22 يبلغ 2347 جنيها.

- فيما يبلغ سعر عيار 14 اليوم 1493 جنيها وعيار 12 يسجل 1280 جنيها للشراء.

- كما يبلغ سعر جنيه الذهب داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 17920 جنيها فيما تسجل الأونصة 79616 جنيها.

أسعار السبائك اليوم

تسجل سبيكة الذهب 5 جرامات، عيار 24، اليوم 13109 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام، عيار 24، اليوم 14130 جنيها.

- سبيكة الذهب 10 جرامات، عيار 24، بسعر 26217 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام، عيار 24، سجل 27331 جنيها.

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما، عيار 24، تبلغ 52353 جنيها.