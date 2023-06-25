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أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. استقرار ملحوظ

كتب:

مريم حنفي
05:22 ص | الأحد 25 يونيو 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم استقرارH بعد أن تراجعت يوم الجمعة الماضي بنحو 25 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 الأكثر شراء داخل محلات الصاغة في مصر، كما انخفضت أسعار الذهب خلال أسبوع بنحو 40 جنيها، وأساهم في ذلك عدم اإقبال المواطنين على الشراء كما كان يحدث خلال الشهور الماضية وفقا لما صرح به لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب لـ«الوطن».

وتستعرض  «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم والتي جاءت كما يلي: 

- يسجل جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات الصباح 2240 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2560 جنيها. 

أسعار الذهب في مصر 

- كما يسجل جرام الذهب عيار 18 الأن 1920 جنيها وعيار 22 يبلغ 2347 جنيها. 

- فيما يبلغ سعر عيار 14 اليوم 1493 جنيها وعيار 12 يسجل 1280 جنيها للشراء.

- كما يبلغ سعر جنيه الذهب داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 17920 جنيها فيما تسجل الأونصة  79616 جنيها. 

أسعار السبائك اليوم 

تسجل سبيكة الذهب 5 جرامات، عيار 24، اليوم 13109 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام، عيار 24، اليوم 14130 جنيها.

- سبيكة الذهب 10 جرامات، عيار 24، بسعر 26217 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام، عيار 24، سجل 27331 جنيها. 

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما، عيار 24، تبلغ 52353 جنيها.

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بقلم مريم حنفي