مشروعات صغيرة تصل أرباحها لـ741 ألف جنيه سنويا.. تعرف عليها

تعد الصناعات الكيماوية مثل إنتاج المنظفات وتصنيع قطع الصابون من الصناعات الهام توطينها بالسوق المحلي؛ نظرا لارتفاع الطلب على منتجاتها طوال العام، ما يتيح فرص العمل ويوفر دخل إضافي للعديد من الأسر والأفراد.

وتستعرض «الوطن» دراسات جدوى لـ مشروعات صغيرة ومتوسطة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات، مع التركيز على أرباح وإيرادات ومميزات كل مشروع.

مشروع تجارة المنظفات

كشفت دراسة جدوى مشروع تجارة المنظفات الصناعية والورقية عن الأرباح السنوية، التي تقدر بحوالي 98 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بصافي ربح 141,4 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

وأضافت الدراسة الحكومية، أنَّ حجم المبيعات بنهاية العام الأول من نشاط تجارة المنظفات يقدر بحوالي 840 ألف جنيه، ويتضاعف على مدار السنوات ليحقق 1,2 مليون جنيه بنهاية العام الخامس، كاشفة أنَّ العائد من المشروع يصل لـ5 إلى 6 أضعاف النفقات.

ويهدف مشروع تجارة المنظفات والمطهرات إلى إتاحة فرص العمل للشباب حيث يحتاج لتشغيل عاملين، بجانب استغلال رواج التجارة وارتفاع الطلب على المنتج وانتشار العديد من أنواعه بالسوق المحلي في تحقيق أرباح وايرادات مرتفعة تضمن تغطية التكاليف الرأسمالية خلال أقل من عام.

مشروع تصنيع قطع الصابون

كشف الجهاز الحكومي عن وصول الأرباح السنوية من مشروع تصنيع صابون الغسيل، إلى ما يزيد عن 186 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بـ 741,3 ألف جنيه للعام الخامس.

كما قدرت الدراسة الإيرادات السنوية بحوالي 840 ألف جنيه للعام الأول و1,2 مليون جنيه للعام الخامس.

ويعد مشروع إنتاج الصابون من الزيوت المستخدمة في قلي الأطعمة، وإعادة تدويرها، ما يساهم في استغلال موارد متاحة منخفضة التكلفة، وتستخدم القطع أو المسحوق في غسيل الملابس وغسيل أدوات المائدة والتي تتميز بارتفاع الطلب المحلي.

ويتيح مشروع تصنيع قطع الصابون تشغيل 5 عمال، وينتج قالب صابون بوزن 150 جرام للقطعة وكيلو للمسحوق، كما يتميز بارتفاع العائد الداخلي ليقدر بحوالي 5 أضعاف النفقات ما يضمن هامش ربح جيد لصاحب النشاط يساعده على الاستمرارية.