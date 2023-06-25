أبطال فيلم بيت الروبي يتصدرون الإيرادات قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى

حقق فيلم بيت الروبي إيرادات مرتفعة منذ طرحه في موسم عيد الأضحى، خاصة أنّ أبطال فيلم بيت الروبي كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، يجتمعان لأول مرة في عمل فني سينمائي واحد.

أبطال فيلم بيت الروبي

من ضمن أبطال فيلم بيت الروبي كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ عرضه في السينمات، حيث وصل إجمالي إيرادات الفيلم لنحو 12 مليونا و300 ألف جنيه، وتدور أحداث الفيلم من خلال عالم السوشيال ميديا والإنفلونسرز والبلوجرز، في إطار كوميدي، حيث يعيش إبراهيم الروبي في هدوء بمنطقة ساحلية، ويأتي إليه شقيقه الأصغر إيهاب الروبي ليصطحبه معه إلى القاهرة، لتنقلب حياتهما.

أغنية جديدة

وأدى الفنان كريم عبدالعزيز، أغنية مع كريم محمود عبدالعزيز ومحمود العسيلي بعنوان «سمع هس» خلال أحداث الفيلم، وحقق مشاهدات عالية بعد طرحها على موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.