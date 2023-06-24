تارا عماد: سعيدة بنجاح «بيت الروبي».. ونص الفيلم جذبني للمشاركة فيه

أعربت تارا عماد عن سعادتها الكبيرة بنجاح فيلم «بيت الروبي» في دور العرض، قائلة إن ما جذبها في الفيلم هو الورق، الذي أوضحت أنه جيد للغاية وأثار حماسها منذ قراءة النص.

تفاصيل شخصية تارا عماد بفيلم بيت الروبي

وقالت تارا ، لـ«الوطن»، إن الشخصية التي تجسدها هي بلوجر وأكثر ما يميز الشخصية هي طيبتها الشديدة وعفويتها الكبيرة، مؤكدة أن كواليس الفيلم مميزة للغاية وتتمنى أن تكرر التجربة مع أبطال الفيلم مرة أخرى.

يذكر أن فيلم بيت الروبي استطاع أن يتجاوز 8 ملايين جنيه في شباك التذاكر قبل بدء سباق أفلام عيد الأضحى.

أبطال فيلم بيت الروبي

والفيلم يشارك في بطولته كل من كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، محمد عبد الرحمن، سارة عبد الرحمن، حاتم صلاح، شريف دسوقي، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وتحل منى الشاذلي ضيف شرف في الفيلم، والفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.