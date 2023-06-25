«بيت الروبي» يعيد كريم عبدالعزيز للغناء بعد 19 سنة من «شباب إنجليزي»

«عالي مزاجي عالي.. فين الفرحة هاتوهالي.. أهي أهي الليلة الحلوة أهي»، من كلمات الأغنية التي يعود بها الفنان كريم عبدالعزيز مرة ثانية للغناء بعد مايقرب من 20 عامًا، وذلك خلال فيلم «بيت الروبي»، الذي انطلق عرضه بالسينما يوم الأربعاء الماضي، ونجح في تصدّر قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر وحقق ما يزيد عن 10 ملايين جنيه حتى الآن.

غناء كريم عبدالعزيز في فيلم الباشا تلميذ

وكانت المرة الأولى التي شارك فيها كريم عبدالعزيز بالغناء، في فيلم الباشا تلميذ والذي عُرض بالسينما في يناير عام 2004، حيث يأتي تتر النهاية محملًا بنجوم الفيلم وعلى رأسهم «كريم» وهم يغنون سويًا: «شباب متروشن وأوروبي.. شباب إنجليزي.. ع الأفورة ورا متربي شباب إنجليزي.. طول عمرنا بنحب العند ملناش في التقاليع.. طول السنة راحة وويك إنك ونحب التلاكيع».

عرض الفيلم عام 2004

فيلم الباشا تلميذ بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، حسن حسني، رامز جلال، محمد لطفي، مها أحمد، محمد رجب، إنتاج مجدي الهواري، إخراج وائل إحسان.

يغني سمع هس مع كريم محمود عبدالعزيز في بيت الروبي

وفي فيلم بيت الروبي، عاد كريم عبدالعزيز للغناء بصحبة كريم محمود عبدالعزيز ومحمود العسيلي في أغنية تحمل اسم سمع هُس، من ألحان أحمد طارق يحيى، كلمات فللينو، والفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.