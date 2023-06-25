فيلم «بيت الروبي» يحقق أكثر من 3 ملايين جنيه إيرادات بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ3 ملايين و145 ألف و722 جنيه، ليحتل بذلك المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية منذ انطلاق عرضه يوم الأربعاء الماضي، حيث حقق إيرادات في أول أربعة أيام عرض بالسينما أكثر من 12 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم من خلال عالم السوشيال ميديا والإنفلونسرز والبلوجرز، وذلك في إطار كوميدي، حيث يعيش إبراهيم الروبي في هدوء بمنطقة ساحلية، ويأتي إليه شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليصطحبه معه إلى القاهرة، لتنقلب حياتهما.

غناء كريم عبدالعزيز

وخلال أحداث بيت الروبي، يقوم كريم عبدالعزيز بالغناء مع كريم محمود عبدالعزيو ومحمود العسيلي في أغنية سمع هس، وحقق مشاهدات عالية بعد طرحها على موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.