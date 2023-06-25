انسحاب قوات فاجنر من فورونيج وروستوف.. وبريجوجين ينتقل إلى بيلاروسيا

بعد نجاح وساطة بيلاروسيا بين الحكومة الروسية في موسكو وقائد مجموعة فاجنر، لإنهاء تمرد المجموعة المسلحة ضد قوات الجيش الروسي، تم قبل قليل الإعلان عن انسحاب قوات فاجنر من المناطق التي تسيطر عليها بالأراضي الروسية، حيث انسحبت عناصر المجموعة من منطقة فورونيج، كما رفعت جميع القيود على حركة وسائل النقل في منطقة روستوف.

وفي التفاصيل بشأن انسجاب قوات فاجنر، أعلن حاكم منطقة فورونيج، ألكسندر غوسيف، في جنوب روسيا، اليوم الأحد، أن عناصر مجموعة فاجنر ينجزون انسحابهم منها، غداة اتفاق أفضى إلى إنهاء التمرد المسلح على القيادة العسكرية، وفقاً لما أوردت شبكة «سكاي نيوز».

انسحاب قوات فاجنر من فورونيج وروستوف

وأوضح «غوسيف» أن انسحاب قوات فاجنر من منطقة فورونيج قارب على الانتهاء، قائلاً: «الأمر يتم بشكل طبيعي ومن دون حوادث»، منوهاً إلى أن القيود التي تم فرضها على حركة التنقل أمس السبت، سيتم رفعها، ما إن يتم حل الوضع بشكل نهائي.

وعن الوضع في منطقة روستوف، أوضح مسؤولون محليون أن السلطات رفعت جميع القيود التي كانت مفروضة على حركة وسائل النقل في المنطقة، بما في ذلك القيود المفروضة على الطرق السريعة، وفقاً لما نقلت وكالات أنباء روسية اليوم الأحد.

ونقلت تقارير وسائل إعلام روسية عن سيرجي تيورين، نائب وزير السياسة الإقليمية والإعلام في منطقة روستوف، قوله إن «محطات الحافلات والسكك الحديدية تعمل بشكل طبيعي، التذاكر مطروحة للبيع، والرحلات إلى جميع الوجهات في موعدها».

قائد فاجنر سينتقل إلى بيلاروسيا

ونجحت وساطة رئيس بيلاروسيا، ألكنسندر لوكاشينكو، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، لإنهاء التمرد المسلح الذي قاده زعيم فاجنر ضد قوات الجيش الروسي، وجاءت هذه الوساطة بعد أنباء عن أن زعيم المجموعة المسلحة أمر قواته بالزحف إلى موسكو.

وفي موسكو، أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين» أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مينسك، يتضمن انتقال بريجوجين إلى بيلاروسيا المجاورة، ولن تتم محاكمته.