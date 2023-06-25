طلاب الثانوية العامة بالدقهلية: «امتحان الجغرافيا في مستوى الطالب المتوسط»

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، اليوم الأحد، امتحان مادة الجغرافيا بالدقهلية، لمدة 3 ساعات داخل لجان الثانوية العامة بالدقهلية، واختلفت آراء الطلاب في مستوى الامتحان.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الجغرافيا

قالت الطالبة لميس. خ، طالبة بالشعبة الأدبية في تصريحات لـ«الوطن» إن امتحان الجغرافيا كان يحتاج إلى تفكير كبير:«الامتحان كان طويل، محتاج وقت كبير علشان نقدر نفكر ونحل كل الأسئلة بسهولة، الاعتماد الأول على الوقت».

وأضافت أن الامتحان كان يحتوي على 15 سؤالا يمكن حلها بسهولة، على عكس بقية الأسئلة كانت تتطلب وقتا إضافيا لحلها، واجتياز امتحان الجغرافيا للثانوية العامة الفرقة الأدبية 2023.

تباين الآراء في امتحان الجغرافيا بالثانوية العامة بالدقهلية

بينما أشار الطالب عبد الرحمن أحمد بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة، إلى أن امتحان الجغرافيا كان في مستوى الطالب المتوسط ، إذ تحتاج الأسئلة إلى وقت إضافي للإجابة عليها: «لو كان في وقت إضافي كان الامتحان هيكون سهل.. لكن المشكلة في الوقت».

وأضافت شهد.ع، أن امتحان الجغرافيا كان طويل ويحتاج إلى وقت اضافي للتفكير، حتى يستطيع الطلاب حل الامتحان بسهولة، بينما قال طالب آخر إن الامتحان في مستوى الطالب المتفوق:«كان في أسئلة للطلاب المتوسطين، لكن المجمل كان محتاج تفكير وللطلاب المتفوقين، لكن قدرنا نحل بس تحت ضغط عامل الوقت، ونتمنى نحصل على مجموع مرتفع في نتيجة الثانوية العامة».