13 سيارة إسعاف لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور شادي باسم، بـ13 سيارة إسعاف لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة في مدن البحر الأحمر، حيث تم تخصيص سيارة إسعاف في محيط كل لجنة وبها منقذ، لتأمين الطلاب طوال فترة امتحانات الثانوية العامة والتدخل السريع ونقل أي حالة طارئة إلى أقرب مستشفى عام إذا لزم الأمر.

امتحانات الثانوية العامة

وبدأ 3425 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة في البحر الأحمر، امتحان مادة الكيمياء للشعبة العملية، والجغرافيا للشعبة الأدبية في 13 لجنة بمدن القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين ورأس غارب والغردقة.

وشهدت لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر انتظام الطلاب في تأدية امتحان الكيمياء والجغرافيا في التاسعة من صباح اليوم الأحد، وحرص بعض المدرسين على التواجد في محيط اللجان لطمأنة الطلاب أثناء دخول اللجان ومصافحتهم.

مدرسون خارج اللجان لطمأنة الطلبة

وقال أحمد الطيب، مدرس بالمرحلة الابتدائية في إحدى مدارس الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصافحة الطلاب أثناء دخول الامتحان يرفع من روحهم المعنوية، ولتهدئة الطلاب نفسيا، حيث ترتسم علامات السعادة على وجوههم أثناء مصافحتهم.

فيما أضاف شريف محسن، مدرس بالمرحلة الإعداية بمدارس الغردقة، أنه حرص على التواجد في محيط اللجان ومصافحة طلاب الشهادة الثانوية العامة من باب المشاركة المجتمعية للطلاب والشد من أزرهم.