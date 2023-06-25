إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ميكروباص وملاكي على الطريق الزراعي، عند قرية المطيعة، التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان لتلقي العلاج.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي علي الطريق الزراعي عند قرية المطيعة دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث، وأحمد ثابت، نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد إسماعيل، رئيس قرية المطيعة، وتبين وقوع حادث التصادم بين سيارة ميكروباص تحمل أرقام «8264- ي ط ا» وأخرى ملاكي «6342-هـ و ط»، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بجروح متفرقة بإنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة.