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ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في كفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
02:33 م | الأحد 25 يونيو 2023
صورة لحوم

صورة لحوم

قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، إن نتائج الحملات البيطرية بالمحافظة، تمكنت من ضبط 10 أطنان و129 كيلو، من اللحوم الحية والمجمدة، والأسماك، والدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها كميات مجهولة المصدر، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري.

تحرير 43 محضرا متنوعا 

وأشار في تصريحات لـ«للوطن»، إلى أن الحملات البيطرية في كفرالشيخ، حررت عن تلك الكمية المضبوطة عدد 43 محضرا، وجرى العرض على الجهات صاحبة الاختصاص للتحقيق في تلك الوقائع.

حملات بيطرية خلال عطلة العيد 

وأضاف أن الحملات البيطرية في محافظة كفر الشيخ، مستمرة خلال عطلة أيام العيد الأضحى دون توقف، وذلك للتفتيش على محلات الجزارة، والأسماك الطازجة والمملحة، والدواجن، بهدف حماية المستهلك من أي حالات تلاعب أو غش في تلك المنتجات للحوم.

 

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بقلم خير الله فؤاد