تخصيص 212 مسجدا و10 ساحات لصلاة عيد الأضحى في البحر الأحمر

خصصت مديرية أوقاف البحر الأحمر، أماكن لصلاة عيد الأضحى في المدن، إذ خصصت 212 مسجدًا و10 ساحات، في مدن رأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين، وشهدت جميع المساجد حملة نظافة وتعقيم وتطهير بناء على توجيهات وزارة الأوقاف.

في مدينة الغردقة جرى تخصيص 110 مسجدا، و22 مسجدًا في رأس غارب، و18 مسجدا في سفاجا، و20 مسجدًا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم و14 مسجدا في حلايب وشلاتين.

10 ساحات لأداء صلاة العيد

3 ساحات بمدينة رأس غارب، و4 ساحات بمدينة القصير وساحتان بحلايب وشلاتين وساحة بمدينة سفاجا.

وتشهد محافظة البحر الأحمر 4 مساجد كبرى على الشواطئ، ضمن المساجد المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى، وهي:

- مسجد الكبير بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، ويقع على شاطىء البحر مباشرة.

- مسجد الميناء الكبير بالغردقة، ويسع 17 ألف مصل ويقع بجوار مارينا الغردقة السياحي.

- مسجد السنوسي بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر.

- مسجد الكبير على شاطئ مرسى علم جنوب المحافظة.