إجابات الجزء الثاني من امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية.. 22 سؤالا

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية، منذ نحو ساعة، لذا يرغب الطلاب في معرفة الإجابات الصحيحة، ومقارنتها بإجاباتهم للوصول إلى درجاتهم التقريبية بالامتحان، والاطمئنان على تجاوز المادة بنجاح، والتركيز في المواد التي تليها.

وأجاب محمد عفيفي، أستاذ المادة وخبير الجغرافيا والمعلم بقناة مدرستنا عبر «الوطن»، عن الجزء الثاني من أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة، التي اشتمل على 22 سؤالا موضوعيا، وسؤالين مقاليين بإجابات قصيرة، وجاءت الإجابات كما يلي.

إجابات أسئلة امتحان الجغرافيا

26 - دولة تفتقر لمزايا الإنتاج الكبير..

الإجابة: (ب) اليمن.

27- تتشابه بروناي من حيث الشكل مع..

الإجابة: (د) الولايات المتحدة الأمريكية.

29- تأكدت السيادة المطلقة للوحدات السياسية على أراضيها مع ظهور..

الإجابة: (ج) الحدود السياسية.

30- تساعد السهول على تحقيق الامتزاج الثقافي بين السكان ويخرج عنها..

الإجابة: سهول سيبيريا شمال آسيا.

31- دولة طبقت مبادئ الديمقراطية في التعامل مع الأقلية..

الإجابة: (د) العراق.

32- يظهر دور الجغرافيا السياسية التطبيقي لنشر السلام والامن الدوليين من خلال..

الإجابة: (ج) اقتراح حلول مناسبة للمشكلات السياسية.

33- يبدأ الرصيف القاري مع بداية المياه..

الإجابة: (ج) الإقليمية.

34- تنتشر قوات درع الجزيرة على سواحل الخليج العربي ويستفيد منها دول يخرج عنها..

الإجابة: (ج) العراق واليمن

35- قرار محكمة العدل الدولية بانحراف الحد البحري بين تونس وليبيا بزاوية 52 نتيجة تغير اتجاه الساحل لدولة تونس نحو..

الإجابة: (أ) الشمال الشرقي.

36- كان لفشل معاهدة الصداقة والتعاون أثر في..

الإجابة: (ب) زيادة الأقليات القومية.

37- قام أحد الباحثين بدراسة المقومات الجغرافية لدولة جيبوتي..

الإجابة: (ب) الجيوبولتيك.

38- ظهر أثر حركة السكان في نشأة الحدود السياسية..

الإجابة: (ب) شمال رومانيا.

39- الدولة العربية التي تمتلك علاقات دولية قوية بحكم موقعها وقوتها الدجيموجرافية..

الإجابة: (ب) مصر.

40- المساحة الكبيرة لغابات المرتفعات الأنهار جميعها تشترك في..

الإجابة: (د) ذات أبعاد استراتيجية.

41- يظهر النظام السياسي بلا صورته المؤسسية من خلال..

الإجابة: (أ) الموافقة على الانضمام لتكتل اقتصادي.

42- يصعب حدوث مشكلات حدودية بين دولتي..

الإجابة: (أ) تشاد ومالي.

43- الدول الأوروبية ساهمت في رسم الحدود السياسية بمعظم الوطن العربي..

الإجابة: (ب) فرنسا وإنجلترا.

44- تتميز موريتانيا عن العراق والأردن بالانضمام إلى ..

الإجابة: (ج) منظمة إقليمية.

45 - حدود مصداقية العبارة: ارتبط النزام العالمي الجديد بظهور اتحادات كونفدرالية اقتصادية..

الإجابة: (ج) للطالب حرية الإجابة فيما يلي:

مع ظهور النزام العالمي الجديد وانتشاره أواخر القرن الـ20، كونت دول أمريكا الشمالية الثلاث (الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - المكسيك) عام 1992، النافتا وهي منطقة التجارة الحرة لدول القارة.

46- يمتلك مجلس التعاون لدول الخليجح العربي بعض المقومات الاقتصادية.. دلل على صحة العبارة

الإجابة: (ج) للطالب حرية الإجابة فيما يلي:

يمتلك مجلس التعاون لدول الخليج العربي مخزونا هائلا من إمدادات الطاقة الأحفورية من غاز طبيعي وبترول، وبينما يعاني من نقص بعض الموارد مثل الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية والموقومات البشرية.