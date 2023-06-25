توزيع درجات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023.. اعرف درجتك

أنهى اليوم طلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة 2023، امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبي قبل إجازة عيد الأضحى التي تستمر 7 أيام، لذا يحرص الطلاب علي معرفة توزيع درجات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023.

ويتمكن الطلاب من معرفة الدرجات المتوقعة في مادة الجغرافيا، عقب معرفة توزيع درجات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023 وتحديد المجموع الكلي بالتقريب عقب حساب توزيع درجات المواد الكاملة.

توزيع درجات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم في بيانها، كيفية توزيع مواد درجات الثانوية العامة، ليتمكن الطلاب من حساب المجموع المتوقع، ولتحديد أولوية حل الأسئلة بالامتحانات.

خريطة توزيع درجات امتحان الجغرافيا

وتنشر «الوطن» توزيع درجات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023 وفقا لوزارة التربية والتعليم وبيانها، كالتالي:

ضمت أسئلة امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة لهذا العام أسئلة مثالية، وأخرى موضوعية بمجموع 46 سؤالا خصص لها 60 درجة توزيعها، كالتالي:

- سؤالين مقالي، خصص لها 4 درجات.

- 44 سؤال موضوعي «اختيار من متعدد» رصد لها 56 درجة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأدى طلاب الثانوية العامة 2023 الامتحانات اليوم للشعبتين الأدبية بمادة الجغرافيا والعلمية بمادة الكيمياء، وسط استعدادات مكثفة ومتابعة من مديريات التربية والتعليم التي وضعت الكثير من التسهيلات للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع اتباع الإجراءات الوقائية، وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليوالمقبل.