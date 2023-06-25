رصدت «الوطن»، رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الجغرافيا، الذي عقد صباح اليوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، ورقيا في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، وفق ما أعلنت عنه سابقا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووضحت أيضا توزيع الأسئلة والدرجات بالتفصيل.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الجغرافيا

وعن رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الجغرافيا، أجمع عدد من الطلاب في حديثهم لـ«الوطن»، أنّ الامتحان جاء في مستوى سهل، وبه بعض النقاط البسيطة التي تحتاج لتفكير، مؤكدين أنّ الوقت كان مناسبا للإجابة على جميع الأسئلة.

داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وصفت أسئلة امتحان الجغرافيا بأنّها معقولة، وأضافت لـ«الوطن»، أنّ الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط عدا بعض التركات البسيطة، والائتلاف رصد رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الكيمياء وأكدوا أنّه صعب ويحتاج إلى وقت طويل.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة، أدوا اليوم امتحان مادة الجغرافيا، وسبق وأن أعلنت وزارة التربية والتعليم مواصفات الامتحان، فمجموع درجاته 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 مخصص لهما 4 درجات، ويبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، وإجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.