عاجل.. إجابات أسئلة امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية، اليوم الاثنين، ويرغب الطلاب في معرفة الإجابات الصحيحة، ومقارنتها بإجاباتهم للوصول إلى درجاتهم التقريبية بالامتحان، والاطمئنان على تجاوز المادة بنجاح.

وأجاب محمد عفيفي أستاذ المادة وخبير الجغرافيا والمعلم عبر قناة مدرستنا عبر «الوطن»، عن الجزء الأول من أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة، التي اشتمل على 20 سؤالا موضوعيا، والذي انقسمت حولها آراء الطلاب اليوم، وجاءت إجاباته كالتالي:

إجابات سؤال امتحان الجغرافيا

1- رغم مميزات الجبال اقتصاديا وعسكريا

الإجابة: (د) إسبانيا.

2- العبارة التي تشير إلى مفهموم الأمة..

الإجابة: (ب) تميز مجموعة بشرية بتراث شعبي شديد الخصوصية.

3- هولندا أقل منعة أثناء تعضرها للاحتلال بسبب وقوعها في ...

الإجابوة: (ج) السهل الأوروبي العظيم.

4- جميع الأحلف العسكرية ذات صبغة رأسمالية عدا حلف..

الإجابة: (د) وراسو.

5- من خلال الجدول: الدولة التي قد تعاني من صعوبة الاتصال بين أجزائها وتميز بتنوع مناخي..

الإجابة: (د) الدولة م.

6- العملية الانتخابية تتناول جوانب كثيرة يخرج عنها..

الإجالبة: (ب) الميزان التجاري.

7- الحجم السكاني لبعض الدول التي يدفعها لعقد تحالفات عسكرية مع دول كبرى ويظهر في ذلك..

الإجابة: (د) جنوب غرب آسيا.

8- الموقع الجغرافي للأقلية وشكل الدولة

الإجابة: (أ) آسيا.

9- تقع مصر في الحوض الأدنى لنهر النيل ونيجيريا في الحوض الأدنى بنهر النيجر وتتشابها في..

الإجابة: (ب) الحاجة لتفعيل اتفاقيات الأنهار الدولية.

10- الاحتباس الحراري منجال اهتمام قادة العالم..

الإجابة: (د) تدويل المشاكل والقصايا.

11- قامت المملكة العربية السعودية باحتجاز مركب..

الإجابة: (أ) بنجلاديش.

12- شاهد العالم في بث مباشر احتفال نقل المومياوات..

الإجابة: (أ) وسائل اتصال السلكية واللاسلكية.

13- قوتان عظيمتان لعبتا دورا فعالا في الإسراع بإعلان النظام العالمي تتشابهان في..

الإجابة: (ج) معدل الإنفاق على البحث العلمي.

14- دولة مجزاة بحريا كانت سببا في مشكلة حدودية سياسية في جنوب آسيا..

الإجابة: (ب) بريطانيا.

15- يعتبر خليج كاليفورنيا بمثابة..

الإجابة: (أ) مياة داخلية للمكسيك.

16- حال رغبة أثيوبيا تحقيق التواصل مع العالم الخارجي يجب عليها إقامة اتحاد..

الإجابة: (ج) كونفيدرالي مع إرتيريا.

17- الدولة التي يجاورها أقل عدد من الدول بقلب دولة ذات أهمية..

الإجابة: (أ) اقتصادية.

18- تفكك الاتحاد السوفيتي بجناحيه الاقتصادي والعسكري يؤكد صحة آراء..

الإجابة: (د) ابن خلدون.

19- الحدود التي توجد على أبعاد متساوية من ظاهرة طبيعية..

الإجابة: (د) الهندسية.

20- الحد الذي شهد تغيرات عوامل طبيعي يقع في..

الإجابة: (ج) شمال شرق المكسيك.

امتحانات الثانوية العامة

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم إلى امتحان الجغرافيا، للتأكد من الدخول إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية».

وعُقد امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2023، في المدارس ورقيًا بنمط الأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» بنسبة 85% والتي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، ومقاليًا بنسبة 15%، وفق ما أعلن عنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.