سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بسوهاج.. سهولة امتحان الجغرافيا

انتهى طلاب الشهادة الثانوية العامة في محافظة سوهاج من أداء امتحانات اليوم، وسط حالة من الفرحة لطلاب الشعبة الأدبية لسهولة امتحان الجغرافيا، وبكاء وحزن لطلاب الشعبة العلمية لضيق الوقت وصعوبة الأسئلة.

قال محمد جمال، مقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، طالب بالشهادة الثانوية العامة شبعة الأدبية، إن امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد أي صعوبات في الأسئلة.

امتحان الكيمياء كان يحتاج لوقت أطول

ويضيف وليد عبد المطلب، طالب الشهادة الثانوية، بالشعبة العلمي، عن حزنه لصعوبة امتحان الكيميا، مؤكده أن الامتحان كان يحتاج لوقت أطول.

وحرص عدد من أولياء الأمور من الآباء والأمهات التواجد خارج محيط اللجان، وأمام المدارس لاستقبال أبنائهم عقب تأدية الامتحان.

وأعلن مدرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، أن عدد الطلاب المقيدين لأداء الامتحان في جميع المراحل 21 ألفا و500 طالب وطالبة انتظام، و3700 طالب وطالبة بنظام الخدمات/ و3180 طالبا وطالبة منازل بإجمالي 29 ألفا و400 طالب يؤدون الامتحان هذا العام على مستوى الإدارات التعليمية بسوهاج.