تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحاني الكيمياء والجغرافيا في القليوبية

تباينت آراء عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالقليوبية القسم العلمي، حول صعوبة امتحان مادة الكيمياء، إذ أكد بعض الطلاب أن الامتحان كان صعبا ومستواه أعلى من المتوسط بكثير، بينما انقسم طلاب الأدبي حول الجغرافيا مجمعين أن أسئلة الخرائط كانت صعبة على الجميع، بينما بقية أسئلة الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض النقاط الخاصة بالطلاب المتفوقين.

آراء طلاب القليوبية في امتحانات الجغرافيا والكيمياء بالثانوية العامة

قالت رحاب. أ، طالبة بالثانوية العامة القسم الأدبي أمام لجنة الثانوية بنات في بنها، إن امتحان الجغرافيا كان متوسط الصعوبة، ولكن به عددا من النقاط الصعبة، أصعبها أسئلة الخرائط، حيث أن البلاد لم تكن واضحة، وعلامات السهول كانت صعبة جدا، ولكن الامتحان في مجمله مناسب، وفي مستوى الطالب المتوسط ماعدا أسئلة المتفوقين.

أوضح محمد.م، طالب بالثانوية العامة بالقليوبية القسم العملي، أن امتحان الكيمياء كان صعبا، ومستواه أعلى من المتوسط، وبه أسئلة غير مناسبة للوقت وفيزياء عضوية و«تركات كثير» أكثر من المفروض.

وحرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة على التواجد أمام لجان الامتحانات، لدعم أبنائهم، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية، لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

لم يحدث ما يعكر صفو سير امتحانات الثانوية العامة

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيانها، أنه لم يحدث ما يعكر صفو الامتحانات، واليوم مر بهدوء وفق التقارير التي تلقتها الغرفة، إذ جرى التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات، لا سيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، وجرى التشديد على عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان.