المشدد 3 سنوات لسيدة وعامل لإدانتهما بتجارة المخدرات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بمعاقبة ربة منزل وعامل، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لإدانتهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في محدر الشابو بدائرة قسم أول سوهاج.

تكوين تشكيل عصابي

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تلقت إخطارًا، يفيد ورود معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين «د. ع»، ربة منزل، و«ع.ا . ح»، عامل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في مخدر الشابو على نطاق واسع، وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبي الشراء.

ضبط المتهميّن وبحوزتهما الشابو المخدر

وعقب تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو المخدر كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها السابق.