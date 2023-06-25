«القاهرة الإخبارية»: القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة في منطقة كوشوغوم

دمرت القوات الروسية مستودعًا للذخيرة تابعًا للواء الميكانيكي الخامس والستين في منطقة كوشوغوم، التابعة لمقاطعة زابوريجيا، حسب ما نقلت «القاهرة الإخبارية».

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان عنها اليوم: «في اتجاه كوبيانسك، دمرت مدفعية مجموعة قوات الغرب نقاط تمركز القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوي بيرفو ونوفوملينسك وكوتلياروفكا وماسيوتوفكا، في مقاطعة خاركوف»، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وأضاف البيان أنّ «الجيش الروسي دمر مستودع ذخيرة للواء 60 ميكانيكي، التابع للجيش الأوكراني، قرب مدينة أغورتسوفو في مقاطعة خاركوف».