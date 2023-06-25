الشرقية تستعد لاستقبال عيد الأضحى بتجهيز المجازر وغرف عمليات

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية، لتلقي شكاوى المواطنين، ومتابعة الأحداث الطارئة التي قد تحدث خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتعامل معها بشكل سليم.

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحال وشوادر بيع اللحوم، لإحكام السيطرة والرقابة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة، وكذلك المخابز وتشغيلها بكامل طاقتها خلال أجازه عيد الأضحى المبارك.

التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة والتصدي بكل حزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والعمل على إزالة المخالفة في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها حيث تمثل أمن قومي وغذائي للمصريين.

وأكد تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف الشوارع والميادين العامة، ورفع القمامة أولاً بأول خلال أجازه عيد الأضحى المبارك وكذلك رفع درجة الاستعداد بمرافق الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أي أحداث طارئه خلال أجازه العيد.

تجهيز ساحات صلاة العيد

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل مديرية الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، مشيراً إلى انه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم وتجهيز 688 ساحة، ما بين أرض فضاء وأفنية مدارس وملاعب مراكز الشباب، إضافة إلى المساجد المسجل عليها أئمة وعددها 5000 مسجد، إضافة إلى الساحات الملحقة بالمساجد، ليكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد والساحات التي ستشهد أداء صلاة العيد وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك.

جاهزية المجازر

وأكد محافظ الشرقية، أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً، مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، مشيراً إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وجاهزة لاستقبال الأضاحي.

كما كلف محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري برفع حالة الطوارئ بالمديرية والإستعداد الجيد لإستقبال عيد الأضحى المبارك والتأكد من تزويد المجازر بالمنظفات والمطهرات والملابس الوقائية ورفع مخلفات الذبح أولاً بأول مع غسل العنابر بالمطهرات حتى يتم الذبح طبقاً للإجراءات الطبية البيطرية والشريعة الإسلامية وكذلك تكثيف الحملات المشتركة مع مباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة لمراقبة الأسواق ومحلات الجزارة وعرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن.