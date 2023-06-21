مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، أعلنت جميع محافظات الجمهورية حالة الاستعداد القصوى، حيث أعلنت عن المجازر المجانية فى كل محافظة، كما تم إلغاء جميع إجازات الطب البيطري بجميع المديريات على مستوي الجمهورية، من توفير جميع خدمات المواطنين، ومتابعة عمل المجازر، لتاكد من سلامة الحيونات قبل وبعد عمليات الذبح.

أرقام مديريات الطب البيطري بالقاهرة والجيزة لتلقي الشكاوى خلال العيد

لذا وفى نفس السياق، خصصت محافظتا القاهرة والجيزة، عددا من الأرقام الهاتفية، لتلقي شكاوى المواطنين، خلال فترة إجازة عيد الأضحى، مع استمرار تكثيف الحملات على محلات الجزارة فى كل الأسواق داخل القاهرة والجيزة، لمتابعة سلامة وجودة اللحوم، والحرص على منع أي تلاعب وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

أرقام مديريات الطب البيطري بالقاهرة

خصصت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة أرقام تليفون لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين خلال ايام العيد وهي( 27426993 - 27427053 - 01550987957)

وكان محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، قد أعلن أن عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع، وترك المخلفات والدماء، تصل إلى 10 آلاف جنيه.

أرقام مديريات الطب البيطري بالجيزة

وفى نفس السياق خصصت مديرية الطب البيطري بالجيزة، بعض أرقام التليفونات لتلقي شكاوى المواطنين خلال ايام العيد (0237808892 -0237808893 –0235843922. فاكس المديرية : 0235851635)

الإبلاغ عن الشكاوى

وخصصت مديرية الطب البيطري بالقاهرة أرقام تليفونات أمام المواطنين للإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات أو أي شكاوى للتعامل الفوري معها، من خلال إدارات الطب البيطري، وغرفة العمليات، تتلقى الشكاوى على أرقام التليفونات (27426993 - 27427053).