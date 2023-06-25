وفاة طالبة جامعية بشكل مفاجئ أثناء سيرها في شارع ببني سويف

لفظت طالبة بالفرقة الثانية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، بجامعة بني سويف، اليوم، أنفاسها الأخيرة بشكل مفاجئ، أثناء سيرها في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلتها سيارة إسعاف جثة هامدة إلى المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة طالبة بحالة إغماء في بني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا، يفيد تعرض طالبة لحالة إغماء مفاجئ خلال تواجدها أمام جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وعند وصول رجال الإسعاف تبين أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

نقل الطالبة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

إيداع جثة الطالبة مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي

واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي جثة الطالبة، وتدعى شهد سيد حسن روبي، 20 عامًا، طالبة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقيم بمحافظة الفيوم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحُرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها وإخطار جهات التحقيق.