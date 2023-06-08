مصرع 2 وإصابة ثالث في حادث تصادم على «صحراوي بني سويف الغربي»

لقى اثنان مصرعهما، وأصيب ثالث، صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا بحوالي 12 كيلو، وجرى نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى نقل المصاب إلى استقبال وطوارئ المستشفى ذاتها لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بصحراوي بني سويف الغربي

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي قرب مركز سمسطا، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 سيارات إسعاف لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى سمسطا المركزي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى سمسطا المركزي، حيث تبين أن الحادث أسفر عن وفاة اثنين وإصابة ثالث.

تفاصيل وفاة اثنين وإصابة ثالث في حادث مروري بـ«صحراوي بني سويف» الغربي

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة سائق ويدعى «محمد.س.ف»، مقيم محافظة المنيا، 34 عاما، مصاب اشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمة بالترقوة، ووفاة «مفرح. ع د ع»، 38 عاما، مقيم الفيوم، وآخر مجهول الهوية ذكر جارٍ التعرف على بياناته.

جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وتحرير محضر بالحادث.