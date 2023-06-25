«مياه مطروح» ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أعلن الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذروة فصل الصيف، حيث يتزايد استهلاك المواطنين لمياه الشرب في هذه الفترة من كل عام.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب بكافة أرجاء محافظة مطروح، وانتظام العمل بنظام النوبتجيات بمنافذ توزيع المياه الأغربة، وسيارات نقل المياه ومنافذ شحن كروت عدادات مسبوقة الدفع علي مدار 24 ساعة.

متابعة بلاغات المواطنين

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، اليوم، في بيان، على كل فرق المتابعة الميدانية بمتابعة البلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، إضافة إلى متابعة المشاكل والحالات التي قد تطرأ، خاصة التي تؤثر علي انتظام ضخ المياه لدى المواطنين، والعمل على متابعتها لحين الإنتهاء منها في أسرع وقت.

مشكلات شبكات الصرف

وقال رئيس مياه مطروح، إنه يُجرى متابعة أي مشكلات أو شكاوى تطرأ على شبكات الصرف الصحي، نتيجة السلوكيات السلبية للمواطنين في التعامل الخاطئ مع الشبكات، ومنها إلقاء مخلفات الأضاحي والتخلص منها بطرق غير مشروعة الأمر الذي ينجم عنه حدوث انسدادات بالشبكات وطفح مستمر.