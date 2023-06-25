إجابات أسئلة امتحان الجغرافيا كاملة لطلاب الثانوية العامة.. 46 سؤالا

يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجابات أسئلة امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية، بعد أن انتهوا من الإجابة عنها منذ نحو ساعتين، لذا يرغب الطلاب في معرفة الإجابات الصحيحة، ومقارنتها بإجاباتهم للوصول إلى درجاتهم التقريبية بالامتحان، والاطمئنان على تجاوز المادة بنجاح، والتركيز في المواد التي تليها.

وأجاب محمد عفيفي، أستاذ المادة وخبير الجغرافيا والمعلم بقناة مدرستنا عبر «الوطن»، عن أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة كاملة، التي اشتمل على 46 سؤالا منها 44 سؤالا موضوعيا، وسؤالين مقاليين بإجابات قصيرة، وجاءت إجاباته كالتالي:

إجابات امتحان الجغرافيا

1- رغم مميزات الجبال اقتصاديا وعسكريا

الإجابة: (د) إسبانيا.

2- العبارة التي تشير إلى مفموم الأمة..

الإجابة: (ب) تميز مجموعة بشرية بتراث شعبي شديد الخصوصية.

3- هولندا أقل منعة أثناء تعرضها للاحتلال بسبب وقوعها في ...

الإجابوة: (ج) السهل الأوروبي العظيم.

4- جميع الأحلاف العسكرية ذات صبغة رأسمالية عدا حلف..

الإجابة: (د) وراسو.

5- من خلال الجدول: الدولة التي قد تعاني من صعوبة الاتصال بين أجزائها وتتميز بتنوع مناخي..

الإجابة: (د) الدولة م.

6- العملية الانتخابية تتناول جوانب كثيرة يخرج عنها..

الإجالبة: (ب) الميزان التجاري.

7- الحجم السكاني لبعض الدول التي يدفعها لعقد تحالفات عسكرية مع دول كبرى ويظهر في ذلك..

الإجابة: (د) جنوب غرب آسيا.

8- الموقع الجغرافي للأقلية وشكل الدولة

الإجابة: (أ) آسيا.

9- تقع مصر في الحوض الأدنى لنهر النيل ونيجيريا في الحوض الأدنى بنهر النيجر وتتشابها في..

الإجابة: (ب) الحاجة لتفعيل اتفاقيات الأنهار الدولية.

10- الاحتباس الحراري مجال اهتمام قادة العالم..

الإجابة: (د) تدويل المشاكل والقصايا.

11- قامت المملكة العربية السعودية باحتجاز مركب..

الإجابة: (أ) بنجلاديش.

12- شاهد العالم في بث مباشر احتفال نقل المومياوات..

الإجابة: (أ) وسائل اتصال السلكية واللاسلكية.

13- قوتان عظيمتان لعبتا دورا فعالا في الإسراع بإعلان النظام العالمي تتشابهان في..

الإجابة: (ج) معدل الإنفاق على البحث العلمي.

14- دولة مجزأة بحريا كانت سببا في مشكلة حدودية سياسية في جنوب آسيا..

الإجابة: (ب) بريطانيا.

15- يعتبر خليج كاليفورنيا بمثابة..

الإجابة: (أ) مياه داخلية للمكسيك.

16- حال رغبة إثيوبيا تحقيق التواصل مع العالم الخارجي يجب عليها إقامة اتحاد..

الإجابة: (ج) كونفيدرالي مع إرتيريا.

17- الدولة التي يجاورها أقل عدد من الدول بقلب دولة ذات أهمية..

الإجابة: (أ) اقتصادية.

18- تفكك الاتحاد السوفيتي بجناحيه الاقتصادي والعسكري يؤكد صحة آراء..

الإجابة: (د) ابن خلدون.

19- الحدود التي توجد على أبعاد متساوية من ظاهرة طبيعية..

الإجابة: (د) الهندسية.

20- الحد الذي شهد تغيرات عوامل طبيعي يقع في..

الإجابة: (ج) شمال شرق المكسيك.

إجابات أسئلة امتحان الجغرافيا

21 -المنطقة التي شهدت تعديلا للحدود في العقد الأخير من القرن الـ20 تشرف على ..

(ا) بحر قزوين.

22- كان لانتهاء الحرب الباردة وامتلاك الغرب السلاح والتكنولوجيا أثر سلبي على...

الإجابة: (أ) غرب أفريقيا.

23- التكتل الاقتصادي الذي يستطيع زيادة عدد وحداته السياسية مع احتفاظه بالمقوم الجغرافي والاثنوغرافي..

الأجابة: (ب) مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

24- مالي - موريتانيا - السعودية - اليمن ... القاسم المشترك بين هذه الدول ...

الأجابة: (أ) توقيع اتفاقيات لمشكلات حدودية.

25- الدولة التي حافظت على قوتها وتماسكها رغم تعدد اللغات فيها ..

الأجابة: (ج) سويسرا.

26 - دولة تفتقر لمزايا الإنتاج الكبير..

الإجابة: (ب) اليمن.

27- تتشابه بروناي من حيث الشكل مع..

الإجابة: (د) الولايات المتحدة الأمريكية.

28- الدولة الأقل تضررًا حال تعرضها للزلزال..

الإجابة: (ب) ع.

29- تأكدت السيادة المطلقة للوحدات السياسية على أراضيها مع ظهور..

الإجابة: (ج) الحدود السياسية.

30- تساعد السهول على تحقيق الامتزاج الثقافي بين السكان ويخرج عنها..

الإجابة: سهول سيبيريا شمال آسيا.

31- دولة طبقت مبادئ الديمقراطية في التعامل مع الأقلية..

الإجابة: (د) العراق.

32- يظهر دور الجغرافيا السياسية التطبيقي لنشر السلام والامن الدوليين من خلال..

الإجابة: (ج) اقتراح حلول مناسبة للمشكلات السياسية.

33- يبدأ الرصيف القاري مع بداية المياه..

الإجابة: (ج) الإقليمية.

34- تنتشر قوات درع الجزيرة على سواحل الخليج العربي ويستفيد منها دول يخرج عنها..

الإجابة: (ج) العراق واليمن

35- قرار محكمة العدل الدولية بانحراف الحد البحري بين تونس وليبيا بزاوية 52 نتيجة تغير اتجاه الساحل لدولة تونس نحو..

الإجابة: (أ) الشمال الشرقي.

36- كان لفشل معاهدة الصداقة والتعاون أثر في..

الإجابة: (ب) زيادة الأقليات القومية.

37- قام أحد الباحثين بدراسة المقومات الجغرافية لدولة جيبوتي..

الإجابة: (ب) الجيوبولتيك.

38- ظهر أثر حركة السكان في نشأة الحدود السياسية..

الإجابة: (ب) شمال رومانيا.

39- الدولة العربية التي تمتلك علاقات دولية قوية بحكم موقعها وقوتها الدجيموجرافية..

الإجابة: (ب) مصر.

40- المساحة الكبيرة لغابات المرتفعات الأنهار جميعها تشترك في..

الإجابة: (د) ذات أبعاد استراتيجية.

41- يظهر النظام السياسي بلا صورته المؤسسية من خلال..

الإجابة: (أ) الموافقة على الانضمام لتكتل اقتصادي.

42- يصعب حدوث مشكلات حدودية بين دولتي..

الإجابة: (أ) تشاد ومالي.

43- الدول الأوروبية ساهمت في رسم الحدود السياسية بمعظم الوطن العربي..

الإجابة: (ب) فرنسا وإنجلترا.

44- تتميز موريتانيا عن العراق والأردن بالانضمام إلى ..

الإجابة: (ج) منظمة إقليمية.

45 - حدود مصداقية العبارة: ارتبط النزام العالمي الجديد بظهور اتحادات كونفدرالية اقتصادية..

الإجابة: (ج) للطالب حرية الإجابة فيما يلي:

مع ظهور النظام العالمي الجديد وانتشاره أواخر القرن الـ20، كونت دول أمريكا الشمالية الثلاث (الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - المكسيك) عام 1992، النافتا وهي منطقة التجارة الحرة لدول القارة.

46- يمتلك مجلس التعاون لدول الخليجح العربي بعض المقومات الاقتصادية.. دلل على صحة العبارة

الإجابة: (ج) للطالب حرية الإجابة فيما يلي:

يمتلك مجلس التعاون لدول الخليج العربي مخزونا هائلا من إمدادات الطاقة الأحفورية من غاز طبيعي وبترول، وبينما يعاني من نقص بعض الموارد مثل الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية والموقومات البشرية.