قبل طرحه في دور العرض.. تعرف على قصة فيلم «مستر إكس» لأحمد فهمي

يوم واحد يفصلنا عن عرض فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي ينافس ضمن موسم عيد الأضحي المبارك، ويدخل ضمن منافسة عدد من الأفلام الأخرى، منهم فيلم «بيت الروبي» من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وفيلم «تاج» لـ تامر حسني، وفيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة .

قصة فيلم مستر إكس

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، ويجسد الفنان أحمد فهمي دور جديد إذ أنه كوّن عصابة من أجل أن ينتقم الرجال من السيدات، اللائي تظلمهم، ثم تنشأ قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

أبطال مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.