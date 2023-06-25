موسكو: بكين تدعم مواجهة تمرد قوات فاجنر ضد الجيش الروسي

بعد محاولة الانقلاب التي قامت بها مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يوم السبت الماضي، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن الصين أعربت عن دعمها لجهود القيادة الروسية لتحقيق الاستقرار الداخلي، في مواجهة تمرد المجموعة العسكرية ضد قوات الجيش الروسي.

أول اجتماع علني بين مسؤولين روس وصينيين بعد تمرد فاجنر

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» ووكالة «رويترز» للأنباء، نقلاً عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، قبل قليل، أن الصين أعربت عن استعدادها الواضح لتعزيز التعاون مع روسيا في المستقبل.

والتقى وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، مع نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الأحد، في أول اجتماع علني بين دبلوماسيين من البلدين، منذ بداية التمرد المسلح لمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة ضد القادة العسكريين في موسكو.

تسوية أزمة تمرد فاجنر بوساطة بيلاروسيا

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن «جانج» التقى نائب وزير الخارجية الروسي في بكين، لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الصينية الروسية، وكذلك مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن تسوية تمرد فاجنر، بوساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يضمن انتقال زعيم المجموعة المسلحة، يفجيني بريجوجين، من روسيا إلى روسيا البيضاء، وذلك بعد أن تمكنت قواته، في وقت سابق، من الوصول إلى ضواحي العاصمة موسكو.