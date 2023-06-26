وسائل نقل الركاب بمحافظة القاهرة.. 120 ألف مركبة بينها 4600 أتوبيس

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة بشأن وسائل نقل الركاب أن عدد أتوبيسات النقل بالمحافظة تصل لـ4600 أتوبيس بينها 2600 أتوبيس نقل عام، و2000 أتوبيس نقل خاص، ونسبة الأتوبيسات بالنسبة لباقي وسائل نقل الركاب بالمحافظة 4%، وبلغت نسبة التاكسي 82% من إجمالي وسائل نقل الركاب بالمحافظة، كأعلى نسبة مقارنًة بوسائل نقل الركاب الأخرى فيما تصل نسبة «الميكروباص»، إلى 11%، وأقل نسبة من نسب وسائل نقل الركاب بالمحافظة مركبات «التوك توك»، وبلغت نسبته 3% من إجمالي وسائل نقل الركاب بالمحافظة.

أتوبيسات النقل العام

وأشار التقرير إلى أن أتوبيسات النقل العام بمحافظة القاهرة تصل إلى 2600 أتوبيس علاوة على وجود 2000 أتوبيس نقل خاص وعدد شركات النقل الجماعي 28 شركة، وعدد سيارات الميكروباص 13289 سيارة، والتاكسي 98692 سيارة، ومركبات التوك توك 3819 مركبة وبذلك يصبح إجمالي عدد المركبات نقل الركاب بالقاهرة 120 ألف و400 مركبة.

كباري وأنفاق القاهرة

وفيما يتعلق بالكباري والأنفاق الموجودة بالقاهرة، أوضح التقرير أن عدد كباري السيارات الخرسانية 103 كوبري، وكباري المشاة المعدنية 94 كوبري، وكباري السيارات المعدنية 38 كوبري، وكباري المشاة بمصاعد وسلالم كهربائية 16 كوبري، وكوبري مشاه خشبي، وأنفاق المشاة 22 نفقا، وذلك على مستوى محافظة القاهرة.

ومن أمثلة تلك الكباري، في شرق مدينة نصر، كوبري مشاة شينزو آبى، كوبري مشاة النادي الأهلي، وكوبري سيارات شارع الطيران مع طريق النصر، ونفق مشاة يوسف عباس، وكوبري حديقة الطفل، وكوبري عباس العقاد مع طريق النصر، وكوبري تقاطع محور الشهيد مع الأسمرات، وكوبري تقاطع محور حسب الله الكفراوي مع الاتوستراد.